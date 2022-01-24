7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: 6 عينات إيجابية بين لاعبي الدوري المصري

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب يخضع لتحاليل منشطات.

واصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة كوت ديفوار المحدد لها الأربعاء المقبل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، وخاض تدريبه فى الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب جابوما انيكسي المخصص لتدريباته.

يسعى مسئولو النادى الأهلى لإنهاء خطط الميركاتو الشتوى بأكبر استفادة ممكنة من أجل حسم الأوراق للمنافسة على الألقاب وسد ثغرات الفريق الأحمر.

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقامة حاليا فى الكاميرون، فى المباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على ملعب جابوما في مدينة دوالا.

قال الدكتور مجدي الباز طبيب الإسماعيلي، أن الأشعة التي أجراها محمد الشامي صانع ألعاب الفريق، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

تقدم مسئولي نادى الزمالك باحتجاج رسمي إلى اتحاد كرة السلة ، على قرار لجنة المسابقات ، بتغريم أحمد ياسر لاعب الفريق مبلغ 20 ألف جنيها، مقابل 10 الاف لـ عمر عزب لاعب سلة الأهلى .

يلتقى منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، نظيره كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة فى الكاميرون الأربعاء المقبل، وتحديدا فى السادسة مساءً باستاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.