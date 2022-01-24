شكرا لقرائتكم خبر عن منصف وعاشور وشبانة.. نجوم الاتحاد السكندرى يتألقون قبل مباراة المقاصة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مرانه، اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة نظيره مصر المقاصة في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وشهد مران زعيم الثغر تألق محمد عبد المنصف، حارس المرمى، وحسام عاشور، ومحمود شبانة صفقة زعيم الثغر الجديدة، بينما غاب الأردني عبد الله نصيب بسبب استدعائه من قِبَل منتخب بلاده.

من ناحية أخرى يخطط حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لصفقة تبادلية مع فريق غزل المحلة لدعم صفوف زعيم الثغر فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية للمنافسة على مركز متقدمة بجدول الدورى المصرى الممتاز.

وطلب حسام حسن من إدارة الاتحاد السكندرى التعاقد مع هشام بلحة جناح غزل المحلة لقناعته الفنية بقدرات اللاعب ولسد ثغرات الجناح، خاصة بعد التألق اللافت الذى ظهر عليه اللاعب مع زعيم الفلاحين.

ووافقت إدارة نادى الاتحاد السكندرى على طلب حسام حسن، وقامت بفتح خطوط اتصال مع مسئولي غزل المحلة للحصول على خدمات هشام بلحة، حيث عرضت إدارة زعيم الثغر اللاعبين أحمد راشد وأحمد حجى ومبلغ 5 ملايين جنيه وتنتظر رد إدارة غزل المحلة.

من ناحية أخرى، تأكد غياب كريم الديب وأحمد نبيل مانجا، ثنائى الاتحاد السكندرى، عن مباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، بكأس رابطة الأندية المحترفة، على استاد الإسكندرية في الثانية والنصف ظهرا.

وكان الجهاز الطبى قد بذل مجهودا كبيرا لمحاولة تجهيز الثنائى للحاق بالمباراة إلا أن الديب ما زال يعانى من شد الخلفية، فضلا عن عدم اكتمال جاهزية مانجا بنسبة 100%.

وواصل زعيم الثغر تدريباته على ملاعب النادى بسموحه في الواحدة والنصف عصر اليوم الأحد على ملاعب النادى، ومن جانبه صرف محمد مصيلحى، رئيس النادى، مكافأة الفوز على إيسترن كومبانى؛ لتحفيز اللاعبين على حسم لقاء المقاصة وضمان التأهل.



مران الاتحاد السكندرى



منصف



الاتحاد السكندرى



حسام عاشور



صبرى رحيل



محمود الونش