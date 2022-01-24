شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يغيب أسبوعين عن المصري بعد إصابته بكدمة في الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إصابته بكدمة قوية في أعلى الساق وكذلك كدمة في وتر الردفة "صابونة الركبة" والوتر الخارجي للركبة، وهو الأمر الذي يستلزم خضوعه لعدد من الجلسات العلاجية حتى يوم الجمعة المقبل، قبل أن تبدأ المرحلة التالية من برنامجه التأهيلي والتي قد تمتد لنحو أسبوع على الأقل.

كان اللاعب قد حضر إلى مران الفريق عصر اليوم بمعسكره المغلق ببرج العرب، حيث استعرض معه الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق كافة خطوات البرنامج التأهيلي، كما عقد معه الكابتن كريم ذكري مدير الكرة والكابتن معين الشعباني اجتماعًا آخر للاطمئنان عليه والشد من أزره.