شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهنئ سعيدو سمبورى بتأهل بوركينا فاسو لدور الـ8 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الاتحاد السكندرى لاعبه سعيدو سمبورى بتأهل منتخب بلاده بوركينا فاسو لدور الـ8 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون بعد الفوز على الجابون بركلات الترجيح وأهدر سمبورى ركلته التي خرجت بعيدا عن المرمى الجابونى.

ونشر الاتحاد السكندرى صورة لـ"سمبورى" معلقا عليها: "خالص تهانينا القلبية للاعبنا الدولى البوركينى "سعيدو سمبوري" عقب تأهل منتخب بلاده لدور الـ8 لبطولة الأمم الإفريقية التى تقام فعالياته حاليا بدولة الكاميرون".

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما تغلب بضربات الجزاء بنتيجة 7 - 6 ضد الجابون، عقب نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل 1 - 1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ليمبي"، في أولى مباريات دور الـ16 من الكان المقامة حالياً في الكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

جاء الهدف عن طريق اللاعب بيرتراند تراوري في الدقيقة 28 من عمر اللقاء وبعد 10 دقائق من إهدار نفس المهاجم ضربة جزاء في الدقيقة 18.

بينما سجل هدف التعادل لفريق الجابون اللاعب برونو إيكويلي مانجا في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ينتظر منتخب بوركينا فاسو الفائز من مواجهة تونس ضد نيجيريا التي ستقام مساء اليوم الأحد في دور الستة عشر من المسابقة القارية.



سمبورى