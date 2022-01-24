شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يتحمل نص مليون دولار فى صفقة انتقاله للتعاون السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمّل مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، نصف مليون دولار من أجل إتمام انتقاله لصفوف التعاون السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تمسك الزمالك بالحصول على مليون دولار من أجل إتمام الصفقة.

ووافق مصطفى فتحى على تحمّل مبلغ نصف مليون دولار يتم سدادها للزمالك، من أجل تحقيق هدفه بالرحيل والانتقال لصفوف التعاون السعودى.