شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يتحمل نص مليون دولار فى صفقة انتقاله للتعاون السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحمّل مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، نصف مليون دولار من أجل إتمام انتقاله لصفوف التعاون السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تمسك الزمالك بالحصول على مليون دولار من أجل إتمام الصفقة.
ووافق مصطفى فتحى على تحمّل مبلغ نصف مليون دولار يتم سدادها للزمالك، من أجل تحقيق هدفه بالرحيل والانتقال لصفوف التعاون السعودى.
وأعلن نادي التعاون السعودي انتقال الدولي المصري مصطفى فتحي، لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم الحالي.
وشهدت الساعات الماضية محاولات من جانب مصطفى فتحي لإقناع مسئولى الزمالك بالموافقة على رحيله للتعاون السعودى، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولن يقوم بالتجديد، لذا فالأفضل للنادى بيعه بالوقت الحالي وتحقيق استفادة مادية.
وشهدت الفترة الماضية إعلان نادى الزمالك الموافقة على رحيل مصطفى فتحي لصفوف التعاون السعودي، مقابل مليون دولار يحصل عليها النادى الأبيض قبل توقف المفاوضات للاختلاف على بعض البنود.