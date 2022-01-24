شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 23 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأحد 23 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: اهتمام مسئولي الأهلي بتدعيم مركزي الدفاع والظهير الأيمن في الميركاتو الشتوي الحالي، واستعادة 12 لاعب في كأس الرابطة.

يسعى مسئولو النادى الأهلى لإنهاء خطط الميركاتو الشتوى بأكبر استفادة ممكنة من أجل حسم الأوراق للمنافسة على الألقاب وسد ثغرات الفريق الأحمر. ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تجهيز محمد هانى الظهير الأيمن فى مباراتى فريقه ضد سموحة والبنك الأهلى بكأس الرابطة، من أجل تجهيزه فنياً وبدنيًا لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية فى شهر فبراير المقبل. أجرى مسئولو النادى الأهلى، على مدار الأيام الماضية، اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بسفر الفريق إلى الإمارات للمشاركة فى مونديال الأندية، ويبحث الأهلى مع فيفا آخر ترتيبات الإقامة والمسحات التى ستخضع لها البعثة خلال رحلة الإمارات وقبل السفر وغيرها من ترتيبات كأس العالم للأندية. أيام قليلة تفصلنا عن نهاية انتقالات الشتاء فى مصر والعالم، ويسعى مسئولو النادي الأهلي لإبرام صفقة أو صفقتين خلال ميركاتو الشتاء الجارى. وكشفت ظروف الأهلي الأخيرة من معانات الفريق بشكل واضح بسبب كثرة الإصابات، وهو ما يستدعي ضم صفقة أو صفقتين فى عدة مراكز أهمها الدفاع والظهير الأيمن.

بدأ مسئولو نادى أميان الفرنسي رحلة التفاوض مع الأهلي لضم المهاجم السنغالى أليو بادجى لاعب الأخير المُعار للأول بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة في يونيو المقبل. ويرغب النادي الفرنسي فى الحصول على خدمات المهاجم السنغالي بشكل نهائي بعدما تألق اللاعب وظهر بشكل جيد مع ناديه الموسم الجارى. يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي لاستعادة 12 لاعباً فى مباراة سموحة المقبلة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. وينوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على الهيكل الأساسي للفريق فى مباراة سموحة المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.