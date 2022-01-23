الامارات | المغرب يصعد في مواجهة حفيظ دراجي.. شكوى قضائية إلى النائب العام القطري

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يصعد في مواجهة حفيظ دراجي.. شكوى قضائية إلى النائب العام القطري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تصعيدية تنقل قضية المعلق الرياضي المعروف حفيظ دراجي إلى اروقة المحاكم،باشر نادي المحامين بالمغرب، برفع دعوى ضد حفيظ دراجي، بعد تسريب محادثة خاصة يصف فيها نساء المغرب بألفاظ شاتمة.

وتقدم النادي بعريضة شكوى موجهة إلى النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات القانون الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وينص القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».

واحتلت المحادثة، التي نفى حفيظ دراجي صحتها، صدارة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مطالبة بضرورة إنصاف النساء المغربيات ومعاقبة المتورطين.

وقال رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، قال إنه يتمنى أن تتجاوب النيابة العامة القطرية إيجابيا مع هذه الشكوى، خصوصا بعد الاطلاع على بعض القرارات التي قامت فيها النيابة العامة بتحريك المتابعة بصفة تلقائية.

وأضاف العجوطي، في تصريح لموقع "هسبريس"، أنه من المؤسف أن نرى صحافيا رياضيا أعطى صورة سيئة عن احترام الآخر وكل الجنسيات والشعوب، على بعد أشهر من احتضان دولة قطر لأهم حدث كروي عالمي (كأس العالم).

وسجل العجوطي أن النادي سيقوم بمتابعة تقدم الدعوى عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة القطرية الذي يتيح هاته الخاصية، كما سيتم تكليف أحد الزملاء المحامين بدولة قطر بتتبع الإجراءات هناك مباشرة.

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