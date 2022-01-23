موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والمباريات المقبلة بالبطولة

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمواجهة كوت ديفوار، الأربعاء المقبل، في مباراة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

تقام مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى السادسة من مساء الأربعاء القادم، 26 ـ 1ـ 2022 على ملعب جابوما بمدينة دولا الكاميرونية

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى بطولة الأمم الإفريقية 2021

وتنقل مجموعة قنوات «بى إن سبورت» المباراة عبر قناتيها beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports HD 1 Max، ويعلق على المباراة المصرى على محمد على.

وتحدد بشكل نهائي ورسمي منتخبات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

مواعيد مباريات دور ثمن نهائي أمم إفريقيا 2021

الأحد 23 يناير 2022

6:00 بوركينا فاسو : الجابون

9:00 نيجيريا : تونس

الاثنين 24 يناير 2022

6:00 غينيا : جامبيا

9:00 الكاميرون : جزر القمر

الثلاثاء 25 يناير 2022

6:00 السنغال : الرأس الأخضر

9:00 المغرب : مالاوي

الأربعاء 26 يناير 2022

6:00 ساحل العاج : مصر

9:00 مالي : غينيا الاستوائية

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي أمم إفريقيا

ويلتقي منتخب مصر منافسه كوت ديفوار يوم 26 يناير الساعة 6 مساءً في دور الـ16، والفائز يواجه الفائز من المغرب ومالاوي في دور الـ8.

وحجز منتخب مصر مقعده في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليًا بالكاميرون، بعدما تغلب 1 / صفر على منتخب السودان في (ديربي وادي النيل) الذي جرى بينهما الأربعاء، بالجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا فوز نيجيريا 2 / صفر على غينيا بيساو.

قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا على النحو التالي:

حراس المرمى: 1. محمد الشناوي 2. محمد صبحي 3. محمود جاد

المدافعون: 4. أكرم توفيق 5. عمر كمال 6. أحمد حجازي 7. محمود حمدي «الونش» 8. أيمن أشرف 9. أحمد فتوح 10. محمد عبد المنعم 11. محمود علاء 12. مروان داوود

وسط الملعب: 13. عمرو السولية 14. حمدي فتحي 15. إمام عاشور 16. عبد الله السعيد 17. محمد النني 18. أحمد سيد «زيزو» 19. مهند لاشين

المهاجمون: 20. عمر مرموش 21. محمد شريف 22. مصطفى محمد 23. محمد صلاح 24. محمود حسن «تريزيجيه» 25. رمضان صبحي 26. مروان حمدي.