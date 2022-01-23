المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن تفاصيل ظهور 6 عينات إيجابية في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ظهور 6 عينات إيجابية بين لاعبي الدوري المصري، مؤكدًا أن كل اللاعبين المشاركين في البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب، يخضعون لتحليل المنشطات.

حازم خميس: هناك 6 عينات إيجابية في الدوري المصري

وأضاف حازم خميس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «حضرة المواطن»: «يتم متابعة مباريات الدوري المصري وكان آخرها كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، وهناك 6 لاعبين العينات الخاصة بهم إيجابية، وبعد انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن أسمائهم».

منظمة المنشطات: اللاعبون الستة خارج الأهلي والزمالك

وواصل حازم خميس :«اللاعبون من خارج الأهلي والزمالك، وبعد إظهار العينة إيجابية يتم تحويل الأمر للجنة الاستماع ولجنة العقوبات وأيضا الاستئناف، ثم تثبيت القرار وإعلان الأسماء».

منظمة المنشطات: هناك عوامل لضعف المناعة بسبب كورونا

واختتم تصريحاته: «من يتعرض لكورونا يكون هناك استعداد للأمر، وهناك عوامل من ضعف المناعة والرياضة الصحيحة السليمة تقوم بتحسين كل شيء».

ومن المنتظر أن تعلن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، هوية اللاعبين الستة، خلال الفترة المُقبلة.