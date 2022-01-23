شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستعين بالشباب لتعويض غيابات الأهلي في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب خلال مشاركته في كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل بالإمارات، لتعويض الغيابات التي تضرب صفوف الفريق الأحمر قبل خوض البطولة العالمية.

ويعاني الأهلي من غيابات في الجبهة اليمنى وقلب الدفاع والمهاجم الصريح، قبل السفر للإمارات، في ظل إصابة كلا من بدر بانون وأكرم توفيق وحسام حسن وصلاح محسن، بخلاف غياب اللاعبين الدوليين.

ويخطط موسيماني لضم مجموعة من اللاعبين الشباب لتعويض المراكز التي تعاني نقصا في صفوف الأهلي مثل محمد مغربي ومحمد شرقية في قلب الدفاع وأحمد سيد عبد النبي في الجبهة اليمنى وأحمد سيد غريب ومحمد ياسر في الهجوم، وهو ما سيتحدد قبل السفر للإمارات ومعرفة الموقف النهائي للاعبين الدوليين من تأكد غيابهم أو اللحاق بالأهلي قبل خوض منافسات مونديال الأندية.

كما يفكر موسيماني في الاستعانة ببعض اللاعبين الشباب الآخرين حال تأكد غياب اللاعبين الدوليين، مثل محمد أشرف وعبد الرحمن مانو وزياد طارق ومحمد فخري.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على الدفع بالعناصر الأساسية في مباراتي سموحة والبنك الأهلي، من أجل تجهيزهما فنيا وبدنيا قبل خوض منافسات كأس العالم، بعدما فضل إراحتهم في المباريات الثلاث الأولى بالبطولة.

ويستهل الأهلي كأس العالم للأندية بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل في ربع نهائي البطولة.