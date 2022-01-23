شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 23 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 23 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، منها فاز فريق الزمالك على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

تلقى طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عرضًا للانتقال لصفوف نادى اتحاد جدة السعودى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تحسبًا لرحيل كريم الأحمدى لاعب الفريق السعودى، وفقًا لما أكدته صحيفة عكاظ السعودية.

الزمالك يهزم المريخ السودانى 2 / 1 وديًا بالناشئين