شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يخسر اللقب الأفريقى أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للهوكى أمام نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 3/1 بالشوت أون، فى نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى غانا والمؤهلة لكأس العالم بالهند 2023.

وفاز منتخب الهوكي على نظيره الكينى بنتيجة 5/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى غانا، ليتأهل للنهائي، بعدما فاز على نظيره الأوغندي بنتيجة 3/1 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بغانا.

ونجح منتخب الهوكي فى الفوز بأولى مبارياته على نيجيريا 4/2، وفى ثان لقاءاته على غانا بنتيجة 1/0، حيث إن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم بالهند، ويترأس البعثة أيمن الباسطى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

نجح شريف كمال مؤخرا فى الاستمرار بمنصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبلة فى الانتخابات الأخيرة بالحصول على 10 أصوات من أصل 16، بينما حصد منافسه يحيى دعبس على 6 أصوات.

وعلى مقعد العضوية نجح كل من: رامى بدر وطارق مصطفى وأحمد عصمت وأيمن البسطى وتامر حسنى.

تضم قائمة منتخب الهوكى كلا من اللاعبين: فرحات عبد الرازق و مصطفى منصور و محمود ممدوح و عمرو محمد ووليد على و أحمد عبد الحكيم و عمرو سيد و عمرو محمد و محمد رجب و محمد نصر و مصطفى رجب و حمادة عاطف و محمد السيد و أشرف سعيد و أحمد محمد و محمد صابر و زياد عادل و محمود أحمد.