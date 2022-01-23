شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يخوض تدريبات على "العجلة" قبل العودة لتدريبات سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، في "الجيم" خلال قيامه بالتدريبات بالعجلة، استعدادا للعودة إلى المران الجماعى ومواصلة التأهيل من إصابة وتر إكيليس التي تعرّض لها خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن المشاركة في المباريات.

وتخطى صالح جمعة مرحلة العلاج الطبيعي، وسيكون جاهزا خلال أقل من شهر للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا، لينتظر قرار هيثم شعبان، المدير الفني، للدفع به المباريات حتى يستعيد مستواه الذى كان عليه.

وفى سياق متصل وقّع صالح جمعة على عقد جديد يقضى باستمراره في صفوف الفريق حتى 2023، بعد جلسة سريعة، مع مسئولي سيراميكا، وجاء قرار تمديد عقد اللاعب، في إطار رغبة الجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان، على استمرار اللاعب، والقناعة الكاملة بإمكانيته الكبيرة.

وأعرب جمعة عن سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق حتى موسم 2023، ونشر صالح جمعة عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" صورة من جلسة تجديد التعاقد، وعلق: "سعيد بتجديد تعاقدى مع فريق سيراميكا حتى موسم 2023، أتطلع إلى الأمام وتحقيق مزيد من النجاحات".

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا فى الموسم المنقضى بمعدل 1208 دقائق نجح فى صناعة 4 أهداف، وسجل هدفا وحيدا وحصل على 3 إنذارات، بينما لم يحصل على أى كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا فى 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربى والمقاصة والمحلة والمصرى ووادى دجلة والجونة.