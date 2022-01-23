شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: 6 عينات إيجابية بين لاعبي الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب يخضع لتحاليل منشطات.

وقال خميس، خلال تصريحات تليفزيونية: إنه تتم متابعة مباريات الدوري المصري، كان آخرها كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، وهناك 6 لاعبين العينات الخاصة بهم إيجابية، وبعد انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن أسمائهم.

وأضاف: "اللاعبون من خارج الأهلي والزمالك، وبعد إظهار العينة إيجابية يتم تحويل الأمر للجنة الإستماع ولجنة العقوبات وأيضا الاستئناف، ثم تثبيت القرار وإعلان الاسماء".

واختتم: "مَنْ يتعرض لكورونا يكون هناك استعداد للأمر، وهناك إجراءات لتقوية المناعة والرياضة الصحيحة السليمة لتحسين كل شيء".