صحف بوليفيا تشيد بـ"كارمليو" مهاجم الإسماعيلي رغم إستبعاده من المنتخب للإيقاف

القاهرة - سامية سيد - يغيب البوليفي كارمليو ألجاراناز مهاجم الإسماعيلي، عن صفوف منتخب بلاده خلال مباراتي فنزويلا وتشيلي نهاية شهر يناير الجاري، وذلك ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يأتي ذلك بسبب تعرض اللاعب للإيقاف لمدة مباراتين بعدما حصل علي كارت أحمر خلال مشاركته الأخيرة في فوز منتخب بوليفيا علي منتخب أوروجواي بثلاثة أهداف نظيفة في التصفيات.

في حين أشادت الصحف البوليفية بالمستوي الذي ظهر علي اللاعب خلال أولي مبارياته مع الإسماعيلي بعدما استطاع أن يحرز هدفًا في مرمي الأهلي ضمن المنافسات المحلية.

حيث قالت صحيفة ” eldeber ” أن اللاعب يشعر بالثقة الكبيرة لمواصلة الأهداف عقب ظهور بشكل جيد فى البداية مع الإسماعيلي.

وشارك ” كارمليو ” مع الإسماعيلي خلال مباراتي الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة، في الظهور الأول له مع الفريق بعد الإنضمام خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.