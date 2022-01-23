حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها مواصلة المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة كوت ديفوار المحدد لها الأربعاء المقبل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.

المنتخب يستأنف تدريباته استعدادا لكوت ديفوار.. والونش يواصل التأهيل.. صور

واصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة كوت ديفوار المحدد لها الأربعاء المقبل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، وخاض تدريبه فى الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب جابوما انيكسي المخصص لتدريباته.

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يلتقى منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، نظيره كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة فى الكاميرون الأربعاء المقبل، وتحديدا فى السادسة مساءً باستاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

تلقى طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عرضًا للانتقال لصفوف نادى اتحاد جدة السعودى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تحسبًا لرحيل كريم الأحمدى لاعب الفريق السعودى، وفقًا لما أكدته صحيفة عكاظ السعودية.