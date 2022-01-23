شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة "بيومي" الإسماعيلي بكدمة قوية في الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرّض محمد بيومي، لاعب الإسماعيلي، للإصابة بكدمة قوية في الكتف خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام بورفؤاد، وسيحتاج لراحة سلبية للتعافي من آثارها.

وفاز الإسماعيلى على بورفؤاد بهدفين مقابل هدفًا في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، الأحد، على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريق لملاقاة المقاولون العرب في إطار منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قد اطمأن على لاعبيه البدلاء خلال هذه التجربة، في إطار برنامجه الإعدادي لملاقاة المقاولون العرب في رابع جولات كأس الرابطة.

جدير بالذكر أن الدراويش يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، متفوقًا على أندية الأهلي والمقاولون العرب وسموحة والجونة والبنك الأهلي.