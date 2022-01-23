شكرا لقرائتكم خبر عن الجلاصي يعود للمشاركة في تدريبات المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق المصري تدريباته اليومية على الملعب الفرعي ببرج العرب، استعدادا لمواجهة فيوتشر يوم الأربعاء المقبل، حيث شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة التونسي إلياس الجلاصي نجم خط وسط الفريق، بعد عودته من تونس مساء أول من أمس الجمعة.

وأعد الجهاز الفني للفريق، بقيادة معين الشعباني، برنامجًا تأهيليًّا مكثفًا للاعب، وذلك بهدف رفع مستوى لياقته البدنية، خاصة بعد تعرضه خلال تواجده بتونس للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أدى إلى ابتعاده عن التدريبات، وبالتالي عدم مشاركته في المباريات الثلاث الأولى الفريق بكأس الرابطة.

وانتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الأحد، فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا لمباراته فى الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر الاربعاء المقبل باستاد برج العرب.

وتضم القائمة 32 لاعبًا على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته ، الناشئ إيهاب العايدي.

في خط الدفاع : إسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، علاء عطا ، أحمد علاء ، إسلام المزين.

في خط الوسط : فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، محمد جريندو ، حجاج عويس ، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ، أحمد حمودي ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، زياد فرج ، أسامة الجزار ، الناشئ محمد الظريف.

في خط الهجوم : أوستين أموتو ، حسين رجب ، محمد بلح ، عمرو مرعي ، الناشئ مهند صادق ، الناشئ عمرو المرسي.

وشهدت القائمة ضم الحارس إيهاب العايدي ولاعب خط الوسط محمد الظريف وثنائي الهجوم مهند صادق وعمرو المرسي، وهم من لاعبي فرق الشباب بقطاع الناشئين، والذين تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق بعد التنسيق مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع.