رسميًا.. الإعلان عن طاقم حكام مباراة مصر وكوت ديفوار بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام المباراة التي ستجمع منتخب مصر مع كوت ديفوار يوم الأربعاء القادم، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لما أعلنه كاف، فإن الكونغولي جان جاك ندالا سيكون حكمًا للساحة في اللقاء، ويعاونه مواطنه أوليفير سافاري إلى جانب سليمان علم الدين من جزر القمر، مع هيلدر مارتينيز كحكم رابع.

وسيتولى الإثيوبي باملاك تسيما مهمة حكم الفيديو المساعد، ويعاونه كلا من المكسيكي فيرناندو جيريرو، والسنغالي الحاجي ماليك سامبا.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا وصيفًا للمجموعة الرابعة خلف نيجيريا، بينما حسم منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة الخامسة على حساب غينيا الإستوائية وسيراليون والجزائر.