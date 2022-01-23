بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء والد محمد زيدان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء والد النجم المصري محمد زيدان المحترف السابق في صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

وحرص علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على الحضور لمواساة محمد زيدان في وفاة والده.

وتواجد أيضًا محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي،بجانب عدد من نجوم القلعة الحمراء السابق مثل محمد ناجي "جدو" وهشام حنفي ومحمد فاروق.

وكانت أسرة محمد زيدان، أعلنت إقامة عزاء آخر في القاهرة بعد أن أقيم عزاء أمام منزل والد زيدان في بورسعيد.