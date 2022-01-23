مباشر.. تونس 1 - 0 نيجيريا.. بطاقة حمراء لأليكس إيوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب تونس فوزًا صعبا على نظيره النيجري، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-0، في إطار دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وجاء هدف الوحيد في المباراة عن طريق يوسف المساكتي في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب نيجيريا إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا ليواجه بوركينا فاسو، الذي تأهل لنفس الدوري على حساب الجابون.

وجاء تشكيل تونس على النحو التالي:

"بشير بن سعيد، أسامة الحدادي، منتصر الطالبي، بلال عيفة، محمد دراجر، عيسى العيدوني، الياس سخيري، أنيس بن سليمان، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزة رفيعة".

ويلعب منتخب نيجيريا بتشكيل مكون من:

"مادوكا أوكوي، أينا، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، زايدو، سيمون، ويلفرد نديدي، جو أريبو،صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو".

أحداث المباراة

ومع بداية المباراة، سيطر المنتخب النيجيري على مجريات اللعب، وحاول التحكم في الكرة والتسجيل مبكرا في شباك، لكنه وج صلابة دفاعية من نسور قرطاج.

وفي الدقيقة 10، كاد أن يفتتح المنتخب التونسي التسجيل، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها اللاعب منتصر الطالبي بتسديدة لكنها اصطدمت بالدفاع قبل عبورها إلى مرمى نيجيريا.

وفي الدقيقة 12 قاد اللاعب أريبو هجمة من الجانب الأيسر لكن دفاع تونس تدخل ليخرج الكرة إلى ركلة ركنية لصالح نيجيريا.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه إيهياناتشو لاعب نيجيريا في الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد تدخله بعنف ضد لاعب منتخب تونس.

وحاول حمزة رفيعة الاعب تونس ستخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 39، لكن كرته خرجت بعيده عن مرمى حارس منتخب نيجيريا.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقة سجل منتخب تونس الهدف الأول بتسديدة صاروخية من يوسف المساكني فشل حارس منتخب نيجيريا في التصدي لها.

وقرر مدرب منتخب نيجيريا الدفع بالثنائي بيتر اولاينكا واليكس إيوبي بدلا من تايوو أوني وكليليتش ايهياناتشو في الدقيقة 60.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اليكس إيوبي في الدقيقة 68 بعد العودة لتقنية الفيديو، والتي أظهرت تدخله بعنف ضد يوسف المساكني.

وكاد ان يسجل نعيم سليتي الهدف الثاني لمنتخب تونس في الدقيقة 74، بعد تضويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى نيجيريا تصدى لها وابعدها لركلة ركنية.