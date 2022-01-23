"من المهم تحقيق نتائج جيدة في غيابهما".. كلوب يعلق على غياب صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تحقيق فريق الريدز لنتائج جيدة في غياب ساديو ماني ومحمد صلاح ونابي كيتا عن الفريق.

وقال كلوب عقب مباراة كريستال بالاس عن غياب الثلاثي: "المهم أننا فعلنا ذلك بدونهم، عندما لا يكون لديك تلك السرعة القصوى على الجناح التي لديهم من الواضح أنه يجب عليك التغيير في هذه المناطق".

وأضاف: "قام الأولاد بعمل جيد في تسجيل الأهداف،وأنا مسرور جدًا لذلك".

وعن فارق النقاط مع مانشستر سيتي، قال كلوب: "المسافة بعيدة جدًا للحديث عنها ولكن ليس علينا ذلك، نحن فقط بحاجة للفوز بالمباريات، كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة كما رأينا اليوم".

واختتم كلوب: "لقد جعلنا المباراة أكثر إثارة من اللازم، ولكن سنرى ما سيحدث في الأشهر القليلة الماضية".