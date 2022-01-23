الجزيري يقود تشكيل تونس أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نيجيريا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.
واختار الكبير تشكيل مكون من:
حراسة المرمى: بشير بن سعيد.
خط الدفاع: أسامة الحدادي، منتصر طالبي، بلال عيفة، محمد دراجر.
خط الوسط: عيسى العيدوني، الياس سخيري، أنيس بن سليمان.
خط الهجوم: يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزة رفيعة.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من :
"علي جمال، دايلان برون، عمر رقيق، حنبعل المجبري، سيف الدين خاوي، وهبي الخزري، عصام جبالي، نعيم سليتي".