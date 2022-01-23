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الجزيري يقود تشكيل تونس أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نيجيريا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

واختار الكبير تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: أسامة الحدادي، منتصر طالبي، بلال عيفة، محمد دراجر.

خط الوسط: عيسى العيدوني، الياس سخيري، أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزة رفيعة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من :

"علي جمال، دايلان برون، عمر رقيق، حنبعل المجبري، سيف الدين خاوي، وهبي الخزري، عصام جبالي، نعيم سليتي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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