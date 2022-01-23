منتخب جزر القمر بلا حراس يواجه الهداف فينسنت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل منتخب الكاميرون مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها ملاعبه حاليا، حيث يواجه منتخب جزر القمر اليوم بدور الـ16، في مهمة تبدو سهلة نسبيا بالنسبة له، بالنظر للمعضلة التي يواجهها منافسه قبل المواجهة المنتظرة.

ولم يجد منتخب (الأسود غير المروضة) أدنى صعوبة في الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة، التي توج بها 5 مرات، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى، ليضرب موعدا مع منتخب جزر القمر، الذي تأهل لدور الـ16 في مشاركته الأولى بالمسابقة، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 ثوالث بالمجموعات الست في الدول الأول للبطولة.

وبدأ المنتخب الكاميروني، مشواره في المسابقة بالفوز 2 / 1 على منتخب بوركينا فاسو، قبل أن يسحق نظيره الإثيوبي 4 / 1 في الجولة الثانية، ثم اختتم لقاءاته بالدور الأول بالتعادل 1 / 1 مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي).

ويمتلك منتخب الكاميرون أقوى خط هجوم بدور المجموعات، عقب تسجيله 7 أهداف، تناوب على تسجيلها لاعبان فقط، هما النجم المخضرم هداف النصر السعودي فينسنت أبوبكر، الذي يتربع على صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، بفارق هدفين أمام المالي إبراهيما كونيه أقرب ملاحقيه، وكارل توكو إيكامبي، نجم أولمبيك ليون الفرنسي، الذي سجل هدفين في البطولة حتى الآن لمصلحة المنتخب الكاميروني.

في المقابل، كان منتخب جزر القمر على موعد مع التاريخ، بعدما بلغ دور الـ16 عقب تواجده في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة.

ورغم الندية التي أظهرها منتخب جزر القمر، أحد المنتخبات العربية السبعة المشاركة في النسخة الحالية للبطولة، في لقائه ضد نظيره الجابوني، لكنه خسر 0/ 1 أمام منتخب (الفهود) بالجولة الأولى، قبل أن يخسر 0/ 2 أمام المنتخب المغربي أيضا، لكنه فاجأ الجميع بفوزه المثير 3 / 2 على غانا، في الجولة الثالثة الأخيرة ليطيح بمنتخب (النجوم السوداء) مبكرا.

ويعاني منتخب جزر القمر من مشكلة حقيقية تتمثل في فقدان حراسه الثلاثة قبل اللقاء، في واقعة ربما تحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم في جزر القمر بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي إصابة 12 فردا بفيروس كورونا قبل لقاء الكاميرون، من بينهم أمير عبده مدرب الفريق.

وكشف الاتحاد إصابة مجموعة من اللاعبين أيضا بالعدوى منهم حارسا المرمى المتاحان علي أحمادا ومؤيد أوسيني، ليجد منتخب جزر القمر نفسه بلا حارس لعرينه أمام الكاميرون، في ظل إصابة حارس مرماه الأساسي سليم بن بوانا في لقاء غانا، وغيابه عن مباراة اليوم بنسبة كبيرة للغاية.

وتنص لائحة البطولة على أنه يتعين على أي فريق في المسابقة خوض المباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحا ونتيجة اختباراتهم سلبية، وفي حالة عدم وجود حارس مرمى، فمن الممكن أن يحل أي لاعب آخر من الفريق محل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 على الأقل.

كما تشير اللائحة أيضا إلى أنه سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 0/ 2.

وبناء على ذلك، يستطيع منتخب جزر القمر خوض المباراة دون حارس مرمى من حراسه الثلاثة المسجلين في القائمة، والاعتماد على أحد لاعبي الفريق في هذا المركز الحساس.

وربما تشهد الساعات القليلة القادمة انفراجة، حال تحول مسحة أي من الحارسين المتاحين إلى سلبية بدلا من إيجابية، واجتياز الفحوصات الطبية التالية، وهو شيء يبدو مستبعدا إلى حد كبير للغاية، أو في حال تعافي بن بوانا من الإصابة وهو أمر من غير الوارد حدوثه أيضا.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سوف يلتقي في دور الثمانية الفائز من مباراة غينيا وجامبيا، التي تقام اليوم أيضا.