شكرا لقرائتكم خبر 65 شخصا ببعثة الأهلي لمونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس إدارة الأهلي المصري تشكيل البعثة الرسمية التي ستمثل القلعة الحمراء في مونديال العالم للأندية الذي سيقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة من 3- 12فبراير المقبل. وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه مساء أمس الأول واعتمد تشكيل البعثة الرسمية للنادي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بدولة الإمارات وتضم البعثة 65 فردا.‏ وعلى جانب آخر، قال الموقع «اعتمد المجلس اختيار حسام غالي عضو مجلس الإدارة ممثلا لمجلس الإدارة في لجنة التخطيط للكرة». كما وافق مجلس إدارة الأهلي على تولي محمود الخطيب رئيس النادي، رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وتولي العامري فاروق نائب رئيس النادي، منصب العضو المنتدب للشركة، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي ومي عاطف عضوي مجلس الإدارة، أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

كانت هذه تفاصيل خبر 65 شخصا ببعثة الأهلي لمونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.