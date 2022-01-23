شكرا لقرائتكم خبر ملتقى رياضة المرأة العربية يكرم «أم الإمارات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يكرم الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية في نسخته الأولى والمقرر إقامتها في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022، الشيخة فاطمة بنت مبارك أرملة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة)، ووالدة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الحالي بوسام الاستحقاق لرياضة المرأة العربية 2021.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لدورها الإيجابي في تمكين المرأة ودعمها في كافة المجالات والأنشطة المختلفة ونشر الرياضة النسائية.

كما تعد الشيخة فاطمة بنت مبارك واحدة من الرائدات الأوائل اللائي أسهمن في مجال دعم المرأة، حيث أسست العديد من الجمعيات المحلية والإقليمية مثل الاتحاد النسائي العام عام 1975 وأول شاطئ للسيدات عام 1987، وعضو مؤسس لمنظمة المرأة العربية، كما أسست المجلس الأعلى للطفولة والأمومة عام 2001، وأطلقت البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي عام 2016 وفي عام 2020 أنشأت أول برلمان للطفل الإماراتي، وكان لها دور كبير في زيادة المناصب الوزارية التي تشغلها المرأة في الإمارات.

وحصلت الشيخة فاطمة الملقبة بأم الإمارات، على العديد من الجوائز التقديرية الدولية فتم تكريمها من جمعية الشرطة النسائية العالمية عام 2019 كما منحتها لوس أنجلوس شهادة تقدير لدورها في دعم الرياضة النسائية ورباضة الفروسية، وفي عام 2017 منحتها المنظمة العالمية للأسرة لقب نصيرة الأسرة، إضافة إلى أنها حصلت على قلادة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي عام 2019، بجانب منحها الدكتوراه الفخرية من جامعة النيلين في السودان.