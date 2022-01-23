شكرا لقرائتكم خبر 48 ساعة.. إما كفاءة مالية أو حرمان من التعاقدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتهي بعد غد الأربعاء مهلة استخراج شهادة الكفاءة المالية للأندية، ليغلق بذلك الباب أمام الأندية غير الحاصلة على الشهادة وحرمانها من تسجيل لاعبين جدد محليين وأجانب.

وحتى ظهر أمس فشلت 4 أندية في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أصل 16 فريقا بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصل عليها 12 ناديا.

ورغم أن النصر أعلن عن الصفقة الأضخم في فترة التعاقدات الشتوية الحالية التي انطلقت في 2 يناير الحالي وتنتهي في 30 منه، من خلال استقطاب المهاجم الأوروجوياني جوناثان رودريجيز من كروز آزول المكسيكي، لم يعلن ضمن الأندية التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية حتى ظهر أمس لكي يسمح له بتكملة تعاقده الوحيد.

وإلى جانب النصر، ينضم وصيف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، فريق الشباب إلى الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية حتى السابعة من مساء أمس، وكذلك نادي الرائد.

أما الأندية التي حصلت على الشهادة فهي الفتح، الهلال، أبها، الفيصلي، ضمك، الاتفاق، الطائي، الفيحاء، الحزم، التعاون، الاتحاد، الأهلي.

وينتظر أن يكون قد أعلن مساء أمس عن أندية جديدة حصلت على شهادة الكفاءة المالية، أو إرجاء ذلك إلى اليوم وغدا حال استيفاء الشروط.

في المقابل، سارعت الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية في إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية خلال فترة التعاقدات الشتوية التي انطلقت في 2 يناير الحالي وتنتهي في الـ30 منه.

تعاقدات الفترة الشتوية حتى أمس

- الأهلي

عبدالرحمن الزهراني(ظهير)

الكاميروني فرانك كوم(محور)

أيمن يحيى (جناح)

البرازيلي كارلوس إدواردو(وسط مهاجم)

عبدالله المقرن(مهاجم)

- الحزم

محمد السهلاوي (مهاجم)

أسامة الخلف (ظهير)

المغربي نوفل الزرهوني (جناح)

المغربي عبدالإله حفيظي (صانع لعب)

- الهلال

سعود عبدالحميد (ظهير)

محمد العويس (حارس)

عبدالرحمن العبيد (ظهير)

عبدالإله المالكي (محور)

- الاتحاد

المغربي عبدالرزاق حمدالله(مهاجم)

أحمد شراحيلي (مدافع)

مدالله العليان (ظهير)

- التعاون

الإسباني ألفارو ميدران (محور)

معتز هوساوي (مدافع)

- الفتح

البرازيلي بيتروس ماثيوس (محور)

أيمن الخليف (جناح)

- الفيصلي

أحمد عسيري (مدافع)

البرازيلي روسيكلي بيريرا (جناح)

- أبها

الجزائري الطيب مزياني (جناح)

التونسي بلال عيفة (مدافع)

- الطائي

جمال باجندوح (محور)

- ضمك

عبدالرحمن اليامي (مهاجم)

- الفيحاء

نايف الماس (مدافع)

- النصر

الأوروجوياني جوناثان رودريجيز (مهاجم)

- الاتفاق

الفرنسي يوسف نياكاتي (مهاجم)

الألماني أمين يونس (وسط مهاجم)

أرقام من الفترة الشتوية

عدد الصفقات حتى أمس: 30 صفقة

الصفقات المحلية: 17 صفقة

الصفقات الأجنبية: 13 صفقة

- أكثر الجنسيات حضورا:

المغرب والبرازيل بواقع 3 لاعبين

- الأكثر تعاقدا:

الأهلي (5 تعاقدات) يليه الهلال والحزم بواقع 4 تعاقدات- الأقل تعاقدا: النصر وضمك والاتفاق والفيحاء والطائي بواقع صفقة لكل منهم

- الصفقة الأغلى:

جوناثان رودريجيز (النصر)

- أندية لم تتعاقد:

الشباب والرائد والباطن

أجانب يكررون التجربة مع أندية أخرى

- كارلوس إدواردو: ارتدى قميص الأهلي بعد تجربة طويلة مع الهلال

- عبدالرزاق حمدالله: لعب للاتحاد بعد تجربة سابقة مع النصر

- بيتروس ماثيوس: وقع للفتح بعد تجربة سابقة في النصر

- يوسف نياكاتي: سجل بصفوف الاتفاق بعد تجربتين في الوحدة والاتحاد

أندية دون كفاءة مالية حتى أمس







النصر



الشباب



الرائد



الباطن



حصلت على الكفاءة المالية