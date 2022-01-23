إصابة الأحمدي تلخبط حسابات الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​ينتظر الجهاز الفني في نادي الاتحاد التشخيص النهائي حول إصابة قائد الفريق الأول لكرة القدم، المغربي كريم الأحمدي، والتي تعرض لها أثناء مواجهة فريقه أمام نظيره الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يتمكن من تكملة المباراة.

وتشير المصادر إلى أن التشخيص المبدئي يشير إلى إصابة اللاعب بكسر إجهادي مما يعني حاجته إلى فترة راحة قد تزيد عن الشهرين بخلاف فترة العلاج أو العملية إن اضطر إلى ذلك.

واتجه الأحمدي إلى دبي لإجراء المزيد من الفحوصات للاطمئنان على إصابته، حيث استغل إجازة مدتها 4 أيام منحها المدير الفني كوزمين كونترا لجميع اللاعبين عقب مواجهة فريق الفيصلي.

وفي حال ثبوت قوة إصابة الأحمدي وطول فترة غيابه، قد تعمل إدارة النادي على الاستغناء عن اللاعب موقتا والتعاقد مع بديل خلال الفترة الحالية لاستكمال المنافسة القوية المتبقية بالدوري، وخاصة أن إدارة النادي تعمل جاهدة على الظفر باللقب.

​من جهة أخرى اعتمد الجهاز الفني وإدارة الفريق برنامجا تدريبيا للاعبين بدءا من يوم الأربعاء المقبل في مقر النادي بجدة.

وستكون مدة البرنامج أسبوعين تزامنا مع فترة التوقف الحالية التي تشهد مشاركة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.