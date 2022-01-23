عسيري بديلا لغريب في الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد أمس، لاعب خط الوسط عبدالرحمن غريب، من المعسكر المقام حاليا في جدة استعدادا لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر أمام عمان واليابان.

ويأتي استبعاد غريـب بناء على تقرير الجهاز الطبي للمنتخب والذي كشـف عـن تعرض اللاعب لإصابة فـي عضلة الفخذ لن تمكنه من المشاركة مع الأخضر في المباراة المقبلة، ليتم استدعاء لاعب الأهلي الآخر هيثم عسيري بديلا لغريب.

ويستضيف الأخضر الخميس المقبل، منتخب عمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما يغادر بعدها إلى العاصمة اليابانية طوكيو ليحل ضيفا على المنتخب الياباني في الأول من فبراير على استاد سايتاما بطوكيو.

من جانبه، حطت في جدة أمس، بعثة المنتخب العماني بعد أن أدت حصة تدريبية على الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي. ولم تشمل البعثة اللاعبين المحترفين خارج عمان، حيث سيلتحقون بها في جدة عقب الفراغ من ارتباطاتهم مع أنديتهم في مقدمتهم فايز الرشيدي وزاهر الأغبري (رفسنجان الإيراني)، وجميل اليحمدي (المرخية القطري)، وجمعة الحبسي وحارب السعدي (الخور القطري)، وصلاح اليحيائي (قطر القطري).

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقاط، فيما يحتل المنتخب العماني المركز الرابع برصيد 7 نقاط.