شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفسخ عقد مهاجمه النيجيري بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ مسئولو نادي المقاصة عقد النيجيري يوسف صديق، مهاجم الفريق الفيومي، بالتراضي، اليوم الأحد، بعد الاتفاق مع اللاعب على فسخ عقده والرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يشارك يوسف صديق مع المقاصة منذ بداية الموسم الحالي، قبل أن يستقر الجهاز الفني على إنهاء الارتباط مع المهاجم النيجيري في يناير الجاري.

ويواصل فريق المقاصة تدريباته على ملعب الفيوم، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة، حيث سيسافر إلى الإسكندرية يوم الثلاثاء للمبيت بها استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

وحقق المقاصة فوزين في كأس الرابطة على المصري وإيسترن كومباني، فيما تلقى خسارة وحيدة من فيوتشر.