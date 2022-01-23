6 لقاءات بالجولة الـ18 للسلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم 6 مباريات بالدوري الممتاز لكرة السلة لحساب الجولة الـ18، حيث يستضيف فريق أحد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة نظيره الهلال المتصدر برصيد 33 نقطة. وفي الأحساء يلتقي النهضة الذي يحتل المركز العاشر بنظيره النصر صاحب المركز الثاني. وفي مدينة تبوك يستضيف فريق ضباء الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 19 نقطة نظيره أبها الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 17 نقطة. وفي مكة المكرمة يستضيف الوحدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة نظيره الفتح الخامس برصيد 26 نقطة. وفي جدة يستضيف الاتحاد (الثالث برصيد 31 نقطة) نظيره فريق السلام (الثامن برصيد 25 نقطة)، فيما يستضيف الأهلي (التاسع برصيد 23 نقطة) نظيره الأنصار الذي يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة.

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