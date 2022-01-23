فعالية لاستقطاب رياضيين جدد بالجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت بطولة السعودية الدولية للجولف في بوليفارد رياض سيتي أمس فعالية تعريفية لرياضة الجولف، بحضور أبرز مدربي الجولف بالمملكة؛ لتقديم معلومات تعريفية حول رياضة الجولف، إضافة لإتاحة اللقاء باللاعب الأمريكي، المصنف الثالث عالميا الفائز بلقب بطولة السعودية الدولية في العام الماضي داستن جونسون. وأقيمت الفعالية مع اقتراب موعد بطولة السعودية الدولية للجولف المقررة إقامتها خلال الفترة 3 - 6 فبراير المقبل، على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، برعاية من صندوق الاستثمارات العامة، والمقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، التي تندرج في إطار الجولة الآسيوية؛ للإسهام في تعزيز اهتمام المجتمع برياضة الجولف، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية جولف السعودية الرامية إلى تشجيع المشاركة السعودية في هذه الرياضة.



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