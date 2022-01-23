شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستأنف تدريباته استعدادا لكوت ديفوار.. والونش يواصل التأهيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة كوت ديفوار المحدد لها الأربعاء المقبل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، وخاض تدريبه فى الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب جابوما انيكسي المخصص لتدريباته.

شارك فى المران جميع اللاعبين، فيما بدأ اليوم محمود حمدي "الونش" تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله.

وكان المنتخب الوطني قد أدى صباح اليوم تدريبًا بدنيًا في قاعة متخصصة بمقر اقامته في مدينة دوالا الكاميرونية، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منهم تدريباتها فى موعدين متتاليين تطبيقًا للإجراءات الاحترازية وعدم اتساع القاعة بالقدر الكافي.

فيما واصل الجهاز الفني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، سلسلة اجتماعاته فيما بين أعضائه ومع اللاعبين للتحضير للمباراة.

من ناحية أخرى، استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقامة حاليا فى الكاميرون، فى المباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على ملعب جابوما في مدينة دوالا.

ويركز الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على بعض الجمل التى سينفذها فى مباراة كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، المحدد لها الأربعاء المقبل، ووضح من خلال تدريبات الفراعنة الأخيرة اتجاه الخواجة للتأمين الدفاعى أمام الأفيال، على أن يتم الاعتماد على المرتدات السريعة لضرب دفاعات كوت ديفوار وهز الشباك.

كما وضح من خلال التدريبات الأخيرة اتجاه كيروش للاعتماد على سرعة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، حيث تم التركيز على الربط بين صلاح ولاعبى خط الوسط وتحديدا محمد الننى وعمرو السولية بهدف الاستفادة من سرعات صلاح للوصول إلى مرمى كوت ديفوار.

ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء المقبل فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.