شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الأهلى لترتيب أوراقه قبل انتهاء الميركاتو الشتوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو النادى الأهلى لإنهاء خطط الميركاتو الشتوى بأكبر استفادة ممكنة من أجل حسم الأوراق للمنافسة على الألقاب وسد ثغرات الفريق الأحمر.

ويرصد الخليج 365 أبرز خطط الأهلى فى الميركاتو الشتوى كالتالى:

محاولات لاستعادة عبد المنعم

يحاول مسئولو النادى الأهلى استعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار إلى نادى فيوتشر، رغم أن الأخير رفض محاولات إدارة القلعة الحمراء قطع إعارة اللاعب الذى يتألق مع منتخب مصر حالياً فى أمم أفريقيا، إلا أن مسئولى الأهلي مازالوا يحاولون حسم الصفقة ويتفاوضون مع نظرائهم فى فيوتشر لإنهاء إعارة اللاعب خلال ميركاتو الشتاء الحالى وليس مع نهاية الموسم الجارى، كما ينص الإعارة.

ويرغب الأهلي فى الاستفادة من قدرات محمد عبد المنعم، الذى قدم عروضاً جيدة للغاية مع منتخب مصر الفترة الأخيرة، سواء فى كأس العرب أو فى أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون، وسجل اللاعب هدف فوز مصر على السودان الأربعاء الماضي فى ختام مباريات دور المجموعات وهو الهدف الذى صعد بمنتخب مصر لربع نهائي البطولة القارية.

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم أن النادى الجنوب أفريقي رحّب ببيع اللاعب لأى ناد يقدم عرضاً جاداً ورسمياً تصل قيمته إلى مليون دولار على سبيل المثال.

وحسم الأهلي موقفه من إمكانية ضم لاعب صن داونز الذي كان هدفاً للأهلي في فترات سابقة بشكل قوي قبل أن تتراجع رغبة الأهلي عن فكرة ضم اللاعب لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها ارتفاع سن اللاعب حيث وصل إلى 32 عاماً بجانب تراجع مستوى سيرينو بشكل واضح الفترة الأخيرة مع ناديه فضلاً عن الأهلي بات يضم لاعبين أجانب أفضل من سيرينو في مركزه يأتي في مقدمتهم ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو المُنضم للقلعة الحمراء في الصيف الماضي قادماً من برايتون الإنجليزي

وقال مصدر فى الأهلي، إن وكيل سيرينو عرض اللاعب مؤخراً على القلعة الحمراء مقابل مليون دولار، وربما ينخفض المبلغ لأكثر من ذلك، لكن الأهلي كان حاسماً ورفض فتح ملف التعاقد مع اللاعب الأورجوياني مهما حدث .

كما يحاول مسئولو النادى الأهلى استغلال لاعبى فريق الشباب فى حسم صفقة أو أكثر خلال ميركاتو الشتاء الجارى، ويُخطط النادى الأهلى لاستغلال تألق أكثر من لاعب صاعد بالنادى فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المقامة حالياً بدون اللاعبين الدوليين في التعاقد مع لاعب أو أكثر خلال يناير الجاري.

وشهدت مباراتي الأهلي أمام الجونة والإسماعيلي ببطولة كأس الرابطة اللتين انتهيتا بالتعادل السلبى و1-1 على التوالى تألق أكثر من لاعب صاعد، وفى مقدمتهم، عبد الرحمن مانو، محمد مغربي، زياد طارق، رأفت خليل، وأحمد سيد غريب، ومحمد أشرف، ومحمد نصير وغيرهم.

ويرغب الأهلى فى التفاوض مع بعض الأندية المحلية لإقناعهم بالحصول على لاعب أو أكثر من هؤلاء الشباب مقابل لاعبين يحتاج إليهم الأهلي من هذه الأندية.

كما يرغب الأهلى فى تحقيق هدف آخر من وراء إعارة هؤلاء الشباب إكسابهم خبرة فى المباريات الرسمية قد لا يحصلون علهيا فى الأهلى حال استمرارهم فى ظل ضغط مباريات الأهلى وقلة خبرة هؤلاء الشباب.