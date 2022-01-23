شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يخطط لصفقة تبادلية بين الاتحاد السكندرى والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لصفقة تبادلية مع فريق غزل المحلة لدعم صفوف زعيم الثغر فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية للمنافسة على مركز متقدمة بجدول الدورى المصرى الممتاز.

وطلب حسام حسام حسن من إدارة الاتحاد السكندرى التعاقد مع هشام بلحة جناح غزل المحلة لقناعته الفنية بقدرات اللاعب ولسد ثغرات الجناح، لا سيما بعد التألق اللافت الذى ظهر عليه اللاعب مع زعيم الفلاحين.

ووافقت إدارة نادى الاتحاد السكندرى على طلب حسام حسن وقامت بفتح خطوط اتصال مع مسئولي غزل المحلة للحصول على خدمات هشام بلحة حيث عرضت إدارة زعيم الثغر اللاعبان أحمد راشد وأحمد حجى ومبلغ 5 مليون جنيه وتنتظر رد إدارة غزل المحلة.

من ناحية أخرى، تأكد غياب كريم الديب وأحمد نبيل مانجا، ثنائى الاتحاد السكندرى، عن مباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، بكأس رابطة الأندية المحترفة، على استاد الإسكندرية في الثانية والنصف ظهرا.

وكان الجهاز الطبى قد بذل مجهودا كبيرا لمحاوله تجهيز الثنائى للحاق بالمباراة إلا أن الديب ما زال يعانى من شد الخلفية، فضلا عن عدم اكتمال جاهزية مانجا بنسبة 100%.

ويواصل زعيم الثغر تدريباته على ملاعب النادى بسموحه في الواحدة والنصف عصر اليوم الأحد على ملاعب النادى بسموح، ومن جانبه صرف محمد مصيلحى، رئيس النادى، مكافأة الفوز على إيسترن كومبانى؛ لتحفيز اللاعبين على حسم لقاء المقاصه وضمان التأهل.