شكرا لقرائتكم خبر عن جان جاك ندالا يدير مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقامة حاليا فى الكاميرون، فى المباراة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على ملعب جابوما في مدينة دوالا.

ويركز الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على بعض الجمل التى سينفذها فى مباراة كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، المحدد لها الأربعاء المقبل، ووضح من خلال تدريبات الفراعنة الأخيرة اتجاه الخواجة للتأمين الدفاعى أمام الأفيال، على أن يتم الاعتماد على المرتدات السريعة لضرب دفاعات كوت ديفوار وهز الشباك.

كما وضح من خلال التدريبات الأخيرة اتجاه كيروش للاعتماد على سرعة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى، حيث تم التركيز على الربط بين صلاح ولاعبى خط الوسط وتحديدا محمد الننى وعمرو السولية بهدف الاستفادة من سرعات صلاح للوصول إلى مرمى كوت ديفوار.

ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء المقبل فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.