شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع "غزال" الترسانة على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادى سيراميكا على توقيع محمد محمود الشهير بـ"الغزال" لاعب فريق الترسانة مواليد 2003 خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع، ويجيد "الغزال" اللعب بقدمه اليسرى، ويشغل مركز الظهير الأيسر،والوسط الأيمن.

ويأتي التعاقد مع محمد محمود بعد متابعة الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان للاعب في الفترة الماضية، حيث نال إعجاب الجهاز الفني وتم التعاقد مع اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

يلتفى فريق الزمالك نظيره سيراميكا يوم الجمعة المقبل فى رابع جولات كأس الرابطة للأندية المحترفة، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة من غزل المحلة فى الجولة السابقة.