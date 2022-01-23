شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء الأردنى عبد الله نصيب لاعب الاتحاد السكندرى لمعسكر منتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى الاتحاد الأردني لكرة القدم عبد الله نصيب ديارا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، للانضمام لصفوف منتخب بلاده، خلال الفترة من 24-1-2022 حتى 2-2 - 2022، للمشاركة فى معسكر تدريبى بدولة الإمارات العربية.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، أنهى إجراءات التعاقد مع مدافع منتخب الأردن عبد الله نصيب "ديارا" لمدة موسمين، والذى يُجيد اللعب فى مركزى قلب الدفاع والظهير الأيمن.

ويملك "نصيب" مواليد 1994 خبرات كبيرة بالدوري الأردني، ولفت الأنظار إليه مع فريقه السابق الوحدات خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا، كما مثل منتخب الأدرن فى بطولة كأس العرب الأخيرة التى أقيمت فى قطر، وشارك مع منتخب بلاده أمام منتخبات مصر والسعودية والمغرب وفلسطين.

وجاء التعاقد مع "نصيب" وفقاً للرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، عقب الإشادة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية لامتلاكه للخبرات الكبيرة اللازمة لهذا المركز وتميزه في ألعاب الهواء ليصبح إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

وكان فريق الإتحاد السكندرى فاز على نظيره إيسترن كومبانى بنتيجة 1/0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى بكأس رابطة الاندية المحترفة .

انتهى الشوط الأول من لقاء الاتحاد السكندرى و إيسترن كومبانى بنتيجة 1/0 بهدف الغانى بنجامين بواتينج الذى سجله للفريق السكندرى فى الدقيقة 20 .