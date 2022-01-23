شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن كوكا يحتفل بتسجيل 100 هدف فى ملاعب أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد حسن كوكا مهاجم نادي قونيا سبور التركي على الاحتفال بوصوله إلى 100 هدف سجلها خلال مسيرته مع الأندية الذى لعب لها، ونشر صورة يرتدى خلالها بدلة وخلفه قمصان الأندية التى لعب لها وعلق بعبارة: "100 هدف، الرحلة ما زالت تبدأ، والهدف على تسجيل 200 هدف، الحمد لله".



احمد حسن كوكا

وسجل أحمد حسن كوكا، مهاجم قونيا سبور التركي، هدفًا قاد فريقه للفوز على ألتاي سبور في المباراة التى جمعتهما اليوم بالدوري التركي، ليصل إلى 100 هدف فى إجمالي مسيرته بالأندية الأوروبية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته.



كوكا على انستجرام

وجاء هدف كوكا فى مباراة اليوم من ركلة جزاء فى الدقيقة 68 ليقود فريقه للفوز على مواطنه أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار إلى ألتاي.

وحافظ كونيا على موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، بينما تجمد رصيد ألتاي عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير.

وبدأ كوكا رحلته مع الاحتراف 2011-2012 مع ريو آفي البرتغالي .

لعب لـ 4 أندية مختلفة ريو آفي وسبورتنج براجا البرتغالين وأولمبياكوس اليوناني وقونيا سبور التركي، كما لعب في 3 دوريات أوروبية ، البرتغالي واليونانى والتركى.

وجاءت أهداف كوكا الـ100 كالتالي..

42 هدفا في الدوري البرتغالي أكثر مصرى.

سجل 32 هدفاً وصنع 4 أهداف مع ريو آفي البرتغالي .

أحرز 25 هدف وصنع 15مع سبورتنج براجا .

توج بالكأس البرتغالي موسم 2015-2016 .

سجل 38 هدف وصنع 7 في 95 مباراة مع أولمبياكوس اليوناني.

سجل 5 أهداف مع قونيا سبور التركي .

سجل 9 أهداف وصنع هدفين في 39 مباراة في الدوري الأوروبي.

لعب 26 مباراة سجل5 أهداف طوال 8 سنوات مع الفراعنة.