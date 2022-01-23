شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجهز هاني أمام سموحة والبنك الأهلى لقيادة الجبهة اليمنى فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تجهيز محمد هانى الظهير الأيمن فى مباراتى فريقه ضد سموحة والبنك الأهلى بكأس الرابطة، من أجل تجهيزه فنياً وبدنيًا لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية فى شهر فبراير المقبل.

وشارك محمد هانى فى أول مباراة بكأس الرابطة ضد الجونة، ولكنه تعرض للإصابة ليغيب عن مباراتى الإسماعيلى والمقاولون العرب، ولكن استقر الجهاز الفنى على إشراكه فى مباراتى سموحة والبنك الأهلى فى كأس الرابطة من أجل تجهيزه جيدا قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة فى مونديال الأندية.

ويشارك محمد هانى أساسيا فى قيادة الجبهة اليمنى للأهلى خلال الفترة القادمة، بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يرغب الجهاز الفنى فى إكسابه حساسية المباريات بعدما غاب عن المشاركة لفترة طويلة.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى على الدفع بالعناصر الأساسية فى مباراتى سموحة والبنك الأهلى من أجل تجهيزهما فنيا وبدنيا قبل خوض منافسات كأس العالم، بعدما فضل إراحتهم فى المباريات الثلاث الأولى بالبطولة.

ويستهل الأهلى كأس العالم للأندية بمواجهة فريق مونتيرى المكسيكى يوم 5 فبراير المقبل فى ربع نهائى البطولة.