منتخب مصر يواصل استعداداته لكوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

واصل منتخب مصر استعداداته للقاء كوت ديفوار، حيث أدى اليوم تدريبه في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب جابوما انيكسي المخصص لتدريباته.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار، يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 لبطولة الأمم الافريقية.

شارك في المران جميع اللاعبين، فيما بدأ اليوم محمود حمدي "الونش" تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله.

وكان المنتخب الوطني قد أدى صباح اليوم تدريبًا بدنيًا في قاعة متخصصة بمقر اقامته في مدينة دوالا الكاميرونية، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منها تدريباتها في موعدين متتاليين تطبيقًا للاجراءات الاحترازية وعدم اتساع القاعة بالقدر الكافي.

فيما واصل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني سلسلة اجتماعاته فيما بين أعضائه ومع اللاعبين للتحضير للمباراة.