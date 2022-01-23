مصدر بالكاف يكشف لمصراوي حكم مباراة مصر وكوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن لجنة الحكام في "كاف" استقرت علي اختيار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة مباراة مصر وكوت ديفوار.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب كوت ديفوار، يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الاتجاه الأقرب خلال الساعات القادمة إختيار الحكم الأثيوبي باملاك تسيما حكماً في غرفة تقنية الفيديو المساعد "VAR" مع إختيار حكمين مساعدين أيضاً، خاصة مع اهتمام لجنة الحكام في "كاف" بوجود حكمين مساعدين مع حكم تقنية الفيديو في غرفة "VAR".

وسيلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار مع الفائز من مباراة المغرب ومالاوي في الدور ربع النهائي.