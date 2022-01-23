اخبار الرياضه

مصدر بالكاف يكشف لمصراوي حكم مباراة مصر وكوت ديفوار

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن لجنة الحكام في "كاف" استقرت علي اختيار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة مباراة مصر وكوت ديفوار.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب كوت ديفوار، يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الاتجاه الأقرب خلال الساعات القادمة إختيار الحكم الأثيوبي باملاك تسيما حكماً في غرفة تقنية الفيديو المساعد "VAR" مع إختيار حكمين مساعدين أيضاً، خاصة مع اهتمام لجنة الحكام في "كاف" بوجود حكمين مساعدين مع حكم تقنية الفيديو في غرفة "VAR".

وسيلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار مع الفائز من مباراة المغرب ومالاوي في الدور ربع النهائي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا