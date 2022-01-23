نبيه ونيمار يقودان الزمالك للفوز على المريخ السوداني وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

حقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، السيد عطية في حراسة المرمي، محمد طارق،محمد حمدي، أحمد ذكي، محمد حسام "بيسو" في خط الدفاع، طارق علاء، ماجد هاني، سيف جعفر، يوسف أسامة، سيد عبدالله نيمار في خط الوسط، حسام أشرف في خط الهجوم.

وسجل يوسف أسامة نبيه الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 37، قبل أن يضيف "نيمار" الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وأحرز أوجستن أوتو هدف الفريق السوداني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني أجرى الزمالك 7 تعديلات على التشكيل ودفع الجهاز الفني بكل من، مصطفى طارق مصطفى ورضا محمد العميد وعبدالرحمن الفيومي وأحمد عبدالرحيم "إيشو" عبدالله محمد وكريم عبدون إبراهيم محمد بدلا من "محمد حسام "بيسو" ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وسيد عبدالله نيمار وماجد هاني و"إيشو" وطارق علاء".

وتابع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة الودية للوقوف على مستوى اللاعبين الناشئين.