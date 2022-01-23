مصدر بالأهلي لمصراوي: لا نفكر في عودة بادجي ومن حق أميان ضمه نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، بأنهم لا يمانعون فكرة بيع أليو بادجي مهاجما لفريق المعار لأميان الفرنسي، مع التأكيد على حق الفريق في ضمه بشكل نهائي الصيف المقبل.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" مساء الأحد: "لا نمانع بيع أليو بادجي نهائيا لنادي أميان الفرنسي لأن النادي الفرنسي من حقه ضم اللاعب نهائيا نهاية الموسم الحالي مقابل مليون و800 ألف دولار لخزينة الأهلي".

وتابع: "أميان لم يتفاوض معنا من الآن لضم اللاعب.. لكن بالنسبة لنا مبدأ بيعه نهائيا موجود والجهاز الفني لا يضعه في حساباته من الأساس".

وأضاف: "لكن نحن نتمسك بالحصول علي قيمة البيع كاملة وهي مليون و800 ألف دولار وفقا للعقد الحالي".

وواصل: "لا توجد نية لفكرة تخفيض المبلغ خاصة وأن بادجي يقدم مستويات طيبة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي وهو ما يعزز من وصول عروضا له من اندية اخري".