مباشر كأس الأمم.. بوركينا فاسو 1-0 الجابون.. بطاقة حمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بوركينا فاسو والجابون، في إطار مرحلة دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أفريقيا والمقامة في الكاميرون.

تشكيل بوركينا فاسو: كواكو كوفي - عيسى كابوري - إيسوفو دياو - إديموند تابسوبا - ستيف ياجو - أداما جويرا - جوستافو سنجاري - إبراهيما توريه - بيرتراند تراوري - بوريما باندي - دانجو أوتارا.

تشكيل الجابون: : جان أمونوم - أليكس موسوندا - أنتوني تورك - سيدني مبوميني - برونو مانجا - لويد بالون - جيلور كاجو - أندريه بوكو - جوناثان أوبيانج - جيم أليفينا - آرون بوبيندزا.

تفاصيل المباراة:

وفي الدقيقة 14، احتسب حكم المباراة المغربي رضوان جيد ضربة جزاء لصالح منتخب بوركينا فاسو بعد عرقلة عيسى كابوري على يد لاعب منتخب الجابون.

ونفذ بيرتراند تراوري قائد منتخب بوركينا ضربة الجزاء في الدقيقة 18، لترتطم الكرة في العارضة ويهدر محترف أستون فيلا منتخب بلاده من التقدم.

وفي الدقيقة 29، أحرز قائد منتخب بوركينا يرتراند تراوري هدف منتخب بلاده الأول مستغلاً خروج حارس منتخب الجابون ليسجل هدف بوركينا الأول وتصبح النتيجة (1-0).

وصحح تراوري الخطأ الذي ارتكبه بعدما أهدر ضربة جزاء إلا أنه أهدى منتخب بلاده التقدم من حيث النتيجة.

وكاد أوبايانج أن يسجل هدفًا لصالح منتخب الجابون بتسديدة مباغته من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس بوركينا كواكو كوفي بطريقة رائعة ليحافظ على تقدم منتخب بلاده من حيث النتيجة.

وأحرز آرون بوبيندزا هدف الجابون الأول في الدقيقة 41 إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل لتظل النتيجة تقدم بوركينا (1-0).

وحاول المنتخب الجابوني أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق لاعبه جيم أليفينا لكن دفاع المنتخب البوركيني يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة.

باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون احتج على قرار رضوان جيد مطالبًا الحكم المغربي احتساب ضربة جزاء.

منتخب الجابون تعرض لضربة قوية بطرد مدافع الفريق سيدني مبوميني في الدقيقة 67 بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بيرتراند تراوري فعل كل شيء في الدقيقة 75 بعدما راوغ مدافع الجابون لينفرد بالمرمى ويسدد لكن حارس الجابوني جان أمونوم ينقذ فريقه من هدف ثان ليحافظ على حقوق فريقه من الإقصاء.

الدقيقة 82، أمونوم منع منتخب بلاده من الضربة القاضية حيث تصدى حارس الجابون فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب بوركينا فاسو سعيدو سيمبوريه على حساب جوستافو سنجاري في الدقيقة 82.

دينيس بوانجا في الدقيقة 85، كاد يحقق المفاجأة بتسجيل هدف التعادل لصالح منتخب الجابون إلا أن حارس بوركينا كوفي تمكن من الحفاظ على تقدم فريقه.

برونو مانجا حقق المفاجأة لمنتخب الجابون بتسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده مستغلاً استهتار لاعبي بوركينا ليسجل التعادل وتصبح النتيجة (1-1).

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