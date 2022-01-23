مصدر لمصراوي: 3 عروض لزياد طارق في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

تلقى زياد طارق لاعب فريق الأهلي، ثلاثة عروض من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب الشاب في بطولة كأس الرابطة.

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن زياد طارق تلقى ثلاثة عروض لعل أبرزهم نادي الجونة الذي يريد اللاعب على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور قابلة للتجديد لموسم أو إعارة كاملة موسم ونصف.

وقال المصدر، إن اللاعب وإدارة الأهلي يرحبان بعرض الجونة، حيث من المقرر أن يتم حسم الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان زياد طارق خرج على سبيل الإعارة لنادي الإسماعيلي في الموسم الماضي لمدة ستة شهور قبل أن يعود للأهلي من جديد.

واعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي على زياد طارق في بطولة كأس الرابطة لينجح اللاعب في تسجيل هدفًا أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بنتيجة (1-1).