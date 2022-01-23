بالتردد.. قناة مجانية مفتوحة على نايل سات تعلن نقل مباراة تونس ونيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن نقلها لمباراة تونس ونيجيريا في إطار دور الـ ١٦ لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وحصلت القناة على حقوق 10 مباريات من البطولة من بينها جميع مباريات المنتخب الجزائري -الذي ودع البطولة- ومباريات الافتتاح وقبل النهائي والنهائي.

وتبث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات بأسم Programme NationalHD على تردد 11680H بمعدل ترميز 27500.

وستقام مباراة تونس ونيجيريا اليوم، الأحد، في ثاني مواجهات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، عقب نهاية المواجهة الأولى بين الجابون وبوركينا فاسو.