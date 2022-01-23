بالفيديو.. كوكا يدخل نادي المائة في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد المحترف المصري أحمد حسن كوكا فريقه قونيا سبور للفوز على ألتاي سبور بالأسبوع الـ23 من الدوري التركي مساء اليوم الأحد.

ويدين قونيا سبور بالفضل في الفوز إلى كوكا الذي هدف المباراة في الدقيقة الـ68 من علامة الجزاء، ليوقع على خامس أهدافه مع فريقه الحالي في الموسم الجاري 2021/2022.

ووصل صاحب الـ28 عاما إلى هدفه رقم 100 في الملاعب الأوروبية، وهو ثاني الهدافين المصريين المحترفين في الخارج بعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ولعب كوكا في مواجهة أحمد ياسر ريان الذي كان يشارك أساسيا مع ألتاي سبور قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

وأكمل ألتاي سبور المباراة بعشرة لاعبين منذ التأخر بهدف كوكا بعد طرد سيزار بيناريس عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا الفوز، يعزز قونيا سبور وصافته للدوري التركي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط خلف المتصدر طرابزون سبور.

وجاءت مئوية كوكا في أوروبا كالتالي:

سبورتنج براجا البرتغالي - 25 هدفا.

ريو آفي البرتغالي - 32 هدفا.

أولمبياكوس اليوناني - 38 هدفا.

قونيا سبور التركي - 5 أهداف.