الامارات | العروبة يخطف التعادل من خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يخطف التعادل من خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل خورفكان والعروبة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين لتحديد المراكز (9-14)، ليصبح رصيد العروبة ست نقاط مقابل اربع نقاط لفريق خورفكان.

افتتح خورفكان تسجيل الاهداف عن طريق البرازيلي كيكاوي خيسوس في الدقيقة الثامنة، وعادل أحمد موسى للعروبة في الدقيقة 19.

وكاد العروبة ان يتقدم بالنتيجة بعد تسديدة البحريني علي مدان التي كان بانتظارها حارس خورفكان احمد عادل 59، وتقدم خورفكان بالهدف الثاني عن طريق اللاعب البرازيلي فاليمور انتونيو، وسجل العروبة هدف التعادل عن طريق الكولومبي ستيفن في الدقيقة 84.

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