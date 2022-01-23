الامارات | الاتفاق السعودي يتعاقد مع الألماني أمين يونس

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق السعودي يتعاقد مع الألماني أمين يونس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم الاحد تعاقده مع الجناح الالماني أمين يونس المحترف في أينتراخت فرانكفورت معارًا من نابولي الايطالي، حتى العام 2024.

وجاء في بيان على موقع النادي أن ابن الـ27 عامًا انتقل "في صفقة انتقال حر ليدعم صفوف الاتفاق حتى 2024".

تابع "التعاقد مع النجم الألماني جاء بتوصية من الصربي مدرب فريق الاتفاق فلادان ميلويفيتش، وفق حاجة الفريق الفنية للمرحلة المقبلة".

بدأ يونس المولود في من أب لبناني وأم ألمانية، مسيرته الكروية في صفوف فريق الناشئين لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ عام 2000، حتى تم تصعيده للفريق الأول في 2012، قبل أن يرحل في 2014 لموسم واحد معارًا الى كايزرسلاوترن.

وفي 2015، انتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي ثم نابولي في تموز/يوليو 2018 بصفقة انتقال حر، ليكون أحد عناصر الفريق الفائز بكأس إيطاليا 2020.

وبعد ذلك قرر العودة للدوري الألماني في صيف 2020 معارًا لأينتراخت فرانكفورت لمدة موسمين من نابولي.

وعلى الصعيد الدولي، يمثل يونس منتخب ألمانيا منذ العام 2017 وتوج معه بلقب كأس القارات في روسيا.

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